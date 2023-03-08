Кизеева Татьяна Федоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кизеева Татьяна Федоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

09.07.1968

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1927

Сын: Кизеев Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Кизеев Василий Артемьевич

Бутрово, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.08.1929

Сын: Кизеев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Кизеев Василий Артемьевич

Бутрово, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.01.1931

Сын: Кизеев Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Кизеев Василий Артемьевич

Бутрово, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кизеев Василий Артемьевич

Смерть
09.07.1968
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