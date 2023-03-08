Кизеева Татьяна Федоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти09.07.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1927
Сын: Кизеев Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Кизеев Василий Артемьевич
Рождение ребёнка
16.08.1929
Отец ребёнка: Кизеев Василий Артемьевич
Рождение ребёнка
16.01.1931
Сын: Кизеев Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Кизеев Василий Артемьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.07.1968