Кизеев Владимир Васильевич
Место рождения
Дата рождения16.01.1931
Дата смерти11.05.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1931
Рождение ребёнка
04.06.1957
Сын: Кизеев Геннадий Владимирович
Мать ребёнка: Кизеева Анна Сидоровна
Рудня, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.04.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кизеева Анна Сидоровна
Рождение ребёнка
21.03.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кизеева Анна Сидоровна
Смерть
11.05.2007