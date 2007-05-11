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Кизеев Владимир Васильевич

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Место рождения

Бутрово, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

16.01.1931

Дата смерти

11.05.2007

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

1900 г.р.

Дети

1957 г.р.
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Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1931

Отец: Кизеев Василий Артемьевич

Мать: Кизеева Татьяна Федоновна

Бутрово, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.06.1957

Сын: Кизеев Геннадий Владимирович

Мать ребёнка: Кизеева Анна Сидоровна

Рудня, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.04.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кизеева Анна Сидоровна

Рождение ребёнка
21.03.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кизеева Анна Сидоровна

Смерть
11.05.2007
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