Стефаров Фёдор Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стефаров Фёдор Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: Стефарова Ольга

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стефарова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стефарова Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стефарова Наталья

Смерть
Неизвестно
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