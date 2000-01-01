Стефаров Фёдор Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: Стефарова Ольга
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Стефарова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Стефарова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стефарова Наталья
Смерть
Неизвестно