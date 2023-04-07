Кирилюк (Тихова) Маргарита Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1933
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1933
Отец: Тихов Сергей Алексеевич
Мать: Тихова Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
14.03.1960
Рождение ребёнка
18.01.1961
Рождение ребёнка
18.08.1962
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кирилюк Василий
Смерть
Неизвестно