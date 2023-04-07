Кирилюк (Тихова) Маргарита Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирилюк (Тихова) Маргарита Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1933

Отец: Тихов Сергей Алексеевич

Мать: Тихова Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
14.03.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кирилюк Василий

Рождение ребёнка
18.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кирилюк Василий

Рождение ребёнка
18.08.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кирилюк Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирилюк Василий

Смерть
Неизвестно
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