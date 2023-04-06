Белогозинская Анастасия Князева
Место рождения
Дата рождения05.04.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1884
Бракосочетание
28.?.1903
Рождение ребёнка
16.10.1904
Сын: Белогозинский Андрей Иванович
Отец ребёнка: Белогозинский Иван Денисович
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.05.1906
Сын: Белогозинский Иван Иванович
Отец ребёнка: Белогозинский Иван Денисович
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния