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Белогозинская Анастасия Князева

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Место рождения

Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

05.04.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1884

Отец: Князев Андрей Васильевич

Мать: Князева Устинья Федоровна

Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
28.?.1903

Муж: Белогозинский Иван Денисович

Рождение ребёнка
16.10.1904

Сын: Белогозинский Андрей Иванович

Отец ребёнка: Белогозинский Иван Денисович

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.05.1906

Сын: Белогозинский Иван Иванович

Отец ребёнка: Белогозинский Иван Денисович

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
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