Белогозинский Иван Денисович
Место рожденияДеревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения20.09.1883
Дата смерти28.10.1905
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1883
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
28.?.1903
Рождение ребёнка
16.10.1904
Сын: Белогозинский Андрей Иванович
Мать ребёнка: Белогозинская Анастасия Князева
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
28.10.1905
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Причина смерти: чахотка
Рождение ребёнка
01.05.1906
Сын: Белогозинский Иван Иванович
Мать ребёнка: Белогозинская Анастасия Князева
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния