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Белогозинский Иван Денисович

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Место рождения

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

20.09.1883

Дата смерти

28.10.1905

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1883

Отец: Белогозинский Денис Никифорович

Мать: Белогозинская Евдокия Ивановна

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
28.?.1903

Жена: Белогозинская Анастасия Князева

Рождение ребёнка
16.10.1904

Сын: Белогозинский Андрей Иванович

Мать ребёнка: Белогозинская Анастасия Князева

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
28.10.1905
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Причина смерти: чахотка
Рождение ребёнка
01.05.1906

Сын: Белогозинский Иван Иванович

Мать ребёнка: Белогозинская Анастасия Князева

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
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