Князев Андрей Васильевич
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Князев Василий Зиновьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.02.1869
Сын: Князев Порфирий Андреевич
Мать ребёнка: Князева Устинья Федоровна
Бракосочетание
05.10.1869
Рождение ребёнка
1871
Мать ребёнка: Князева Устинья Федоровна
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Ерофеева Елена Князева
Мать ребёнка: Князева Устинья Федоровна
Рождение ребёнка
05.04.1884
Дочь: Белогозинская Анастасия Князева
Мать ребёнка: Князева Устинья Федоровна
Смерть
Неизвестно