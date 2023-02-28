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Князев Андрей Васильевич

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Место рождения

Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Князев Василий Зиновьевич

Мать: не указана

Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.02.1869

Сын: Князев Порфирий Андреевич

Мать ребёнка: Князева Устинья Федоровна

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
05.10.1869

Жена: Князева Устинья Федоровна

Рождение ребёнка
1871

Сын: Князев Степан Андреевич

Мать ребёнка: Князева Устинья Федоровна

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Ерофеева Елена Князева

Мать ребёнка: Князева Устинья Федоровна

Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.04.1884

Дочь: Белогозинская Анастасия Князева

Мать ребёнка: Князева Устинья Федоровна

Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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