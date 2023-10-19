Стрешнева (Пушечникова) Авдотья Дмитриевна
Место рожденияЦарство Русское
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1640
Дочь: Колычева (Стрешнева) Анна Степановна
Отец ребёнка: Стрешнев Степан Фёдорович
Рождение ребёнка
После 1640
Сын: Стрешнев Михаил Степанович
Отец ребёнка: Стрешнев Степан Фёдорович