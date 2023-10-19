Стрешнева (Пушечникова) Авдотья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрешнева (Пушечникова) Авдотья Дмитриевна

Место рождения

Царство Русское

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1640

Дочь: Колычева (Стрешнева) Анна Степановна

Отец ребёнка: Стрешнев Степан Фёдорович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
После 1640

Сын: Стрешнев Михаил Степанович

Отец ребёнка: Стрешнев Степан Фёдорович

Москва, город федерального значения Москва

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