Стрешнев Степан Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрешнев Степан Фёдорович

Место рождения

Царство Русское

Дата рождения

До 1620

Дата смерти

1644

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1620

Отец: Стрешнев Федор Степанович

Мать: не указана

Царство Русское
Рождение ребёнка
После 1640

Сын: Стрешнев Михаил Степанович

Мать ребёнка: Стрешнева Авдотья Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1640

Дочь: Колычева Анна Степановна

Мать ребёнка: Стрешнева Авдотья Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1644
Москва, город федерального значения Москва
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