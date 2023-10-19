Стрешнев Степан Фёдорович
Место рожденияЦарство Русское
Дата рожденияДо 1620
Дата смерти1644
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1620
Отец: Стрешнев Федор Степанович
Мать: не указана
Царство Русское
Рождение ребёнка
После 1640
Сын: Стрешнев Михаил Степанович
Мать ребёнка: Стрешнева Авдотья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1640
Дочь: Колычева Анна Степановна
Мать ребёнка: Стрешнева Авдотья Дмитриевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1644