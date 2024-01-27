Pahomov (Пахомов) Василий Савеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Pahomov (Пахомов) Василий Савеев

Место рождения

Россия

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1853

Сын: Pahomov (пахомов) Степан Василевич

Мать ребёнка: Koolena

Россия
Рождение ребёнка
Около 1861

Дочь: Seminishev «seminoff» Doonya Vasilovna «Dorothy»

Мать ребёнка: Koolena

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1863

Сын: Pahomov (пахомов) Анисим Васильевич

Мать ребёнка: Koolena

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
Около 1865

Дочь: София Васильевна

Мать ребёнка: Koolena

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Рождение ребёнка
1867

Сын: Pahomov (пахомов) Савелий Васильевич

Мать ребёнка: Koolena

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Упоминание
1873
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 1873 году в возрасте 48 лет с 3 сыновьями (Степаном 20 лет, Анисим 10 лет и Савелий 6 лет) - жена и дочери в камеральной описи не указаны.
Смерть
Неизвестно
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