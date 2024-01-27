Pahomov (Пахомов) Василий Савеев
Место рожденияРоссия
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1853
Сын: Pahomov (пахомов) Степан Василевич
Мать ребёнка: Koolena
Россия
Рождение ребёнка
Около 1861
Дочь: Seminishev «seminoff» Doonya Vasilovna «Dorothy»
Мать ребёнка: Koolena
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1863
Сын: Pahomov (пахомов) Анисим Васильевич
Мать ребёнка: Koolena
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
Около 1865
Дочь: София Васильевна
Мать ребёнка: Koolena
Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Рождение ребёнка
1867
Сын: Pahomov (пахомов) Савелий Васильевич
Мать ребёнка: Koolena
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Упоминание
1873
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 1873 году в возрасте 48 лет с 3 сыновьями (Степаном 20 лет, Анисим 10 лет и Савелий 6 лет) - жена и дочери в камеральной описи не указаны.
Смерть
Неизвестно