(Slifcoff) Koolena — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Slifcoff) Koolena

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Сын: Pahomov (пахомов) Степан Василевич

Отец ребёнка: Pahomov (пахомов) Василий Савеев

Россия
Рождение ребёнка
Около 1861

Дочь: Seminishev «seminoff» Doonya Vasilovna «Dorothy»

Отец ребёнка: Pahomov (пахомов) Василий Савеев

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1863

Сын: Pahomov (пахомов) Анисим Васильевич

Отец ребёнка: Pahomov (пахомов) Василий Савеев

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
Около 1865

Дочь: София Васильевна

Отец ребёнка: Pahomov (пахомов) Василий Савеев

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Рождение ребёнка
1867

Сын: Pahomov (пахомов) Савелий Васильевич

Отец ребёнка: Pahomov (пахомов) Василий Савеев

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Смерть
Неизвестно
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