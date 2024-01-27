(Slifcoff) Koolena
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
1853
Сын: Pahomov (пахомов) Степан Василевич
Отец ребёнка: Pahomov (пахомов) Василий Савеев
Россия
Рождение ребёнка
Около 1861
Дочь: Seminishev «seminoff» Doonya Vasilovna «Dorothy»
Отец ребёнка: Pahomov (пахомов) Василий Савеев
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1863
Сын: Pahomov (пахомов) Анисим Васильевич
Отец ребёнка: Pahomov (пахомов) Василий Савеев
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
Около 1865
Дочь: София Васильевна
Отец ребёнка: Pahomov (пахомов) Василий Савеев
Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Рождение ребёнка
1867
Сын: Pahomov (пахомов) Савелий Васильевич
Отец ребёнка: Pahomov (пахомов) Василий Савеев
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Смерть
Неизвестно