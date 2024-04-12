Мария Филиппова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Бракосочетание
26.10.1845
Муж: Тимофей Абрамов
Ивановская, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
26.10.1858
Дочь: Анастасия Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Абрамов
Смерть
После 1858
Московская область, Коломенский район, деревня Исаиха (Рязанской губернии, Егорьевского уезда, Троицкой волости, д. Исаиха)