Мария Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМария Филиппова

Мария Филиппова

Место рождения

Исаиха, Коломенский, Московская область

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1825 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Исаиха, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
26.10.1845

Муж: Тимофей Абрамов

Ивановская, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
26.10.1858

Дочь: Анастасия Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Абрамов

Исаиха, Коломенский, Московская область
Смерть
После 1858
Исаиха, Коломенский, Московская область
Московская область, Коломенский район, деревня Исаиха (Рязанской губернии, Егорьевского уезда, Троицкой волости, д. Исаиха)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close