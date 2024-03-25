Мясникова (Махина) Клавдия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мясникова (Махина) Клавдия Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Махин Максим Митрофанович

Мать: не указана

Бракосочетание
23.01.1908 ст.

Муж: не указан

Рассыпное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Супруг Порфирий Карпович Мясников https://ya.ru/archive/catalog/6ea002d0-5c78-4258-9dd2-a15681dd2121/57
Смерть
Неизвестно

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