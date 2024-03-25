Мясникова (Махина) Клавдия Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Махин Максим Митрофанович
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1908 ст.
Муж: не указан
Рассыпное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Супруг Порфирий Карпович Мясников https://ya.ru/archive/catalog/6ea002d0-5c78-4258-9dd2-a15681dd2121/57
Смерть
Неизвестно