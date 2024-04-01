Макеров Петр Мещанин Г.Пп Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
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Комментарий
Бракосочетание
04.02.1891
Жена: Макерова Васса Андреевна
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
м 19, ж. 20
Рождение ребёнка
15.06.1902
Сын: Макеров Иван Агриппина Петров
Мать ребёнка: Макерова Васса Андреевна
Рождение ребёнка
28.06.1903
Дочь: Марфа Петрова
Мать ребёнка: Макерова Васса Андреевна
Смерть
Неизвестно