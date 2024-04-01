Макеров Петр Мещанин Г.Пп Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макеров Петр Мещанин Г.Пп Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1870 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.02.1891

Жена: Макерова Васса Андреевна

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
м 19, ж. 20
Рождение ребёнка
15.06.1902

Сын: Макеров Иван Агриппина Петров

Мать ребёнка: Макерова Васса Андреевна

Рождение ребёнка
28.06.1903

Дочь: Марфа Петрова

Мать ребёнка: Макерова Васса Андреевна

Смерть
Неизвестно
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