Роскошная Пелагея Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.07.1862
Дочь: Роскошная Мария Гаврииловна
Отец ребёнка: Роскошный Гавриил Афанасьевич
Запись о рождении и крещении сделана в селе Рубленом Харьковской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно