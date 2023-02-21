Роскошный Гавриил Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Роскошный Гавриил Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.07.1862

Дочь: Роскошная Мария Гаврииловна

Мать ребёнка: Роскошная Пелагея Петровна

Запись о рождении и крещении сделана в селе Рубленом Харьковской губернии.
Место жительства
1862 ст.
Крестьянин хутора Землянки Харьковской губернии. Скорее всего это Волчанский уезд.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Роскошная Пелагея Петровна

Смерть
Неизвестно
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