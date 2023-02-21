Роскошный Гавриил Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.07.1862
Дочь: Роскошная Мария Гаврииловна
Мать ребёнка: Роскошная Пелагея Петровна
Запись о рождении и крещении сделана в селе Рубленом Харьковской губернии.
Место жительства
1862 ст.
Крестьянин хутора Землянки Харьковской губернии. Скорее всего это Волчанский уезд.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно