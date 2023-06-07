Борзов Федосей Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борзов Федосей Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1690

Дата смерти

После 1705

Пол

Мужской

Отец

Около 1663 г.р.

Мать

1674 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690

Отец: Борзов Михаил Леонтьев (Климов)

Мать: Борзова Акулина Семенова

Место жительства
1705
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | РГАДА ф. 1209 оп.1 д.11458 | Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE ... Показать все
Смерть
После 1705
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