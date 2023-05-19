Хопко (Шмеман) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хопко (Шмеман) Анна Александровна

Место рождения

г. Кламар, Иль-де-Франс, Французское государство

Дата рождения

10.01.1944

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1944

Отец: Шмеман Александр Дмитриевич

Мать: Шмеман (Осоргина) Иулиания Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хопко Джон (Иван) Фомич

Отец ребёнка: Хопко Томас Джон (Фома) Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тетфорд (Хопко) Ульяна Фоминична

Отец ребёнка: Хопко Томас Джон (Фома) Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Солак (Хопко) Мария Фоминична

Отец ребёнка: Хопко Томас Джон (Фома) Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Манделл (Хопко) Екатерина Фоминична

Отец ребёнка: Хопко Томас Джон (Фома) Иванович

Бракосочетание
09.06.1963

Муж: Хопко Томас Джон (Фома) Иванович

Рождение ребёнка
1974

Дочь: Седор (Хопко) Александра Фоминична

Отец ребёнка: Хопко Томас Джон (Фома) Иванович

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