Хопко (Шмеман) Анна Александровна
Место рожденияг. Кламар, Иль-де-Франс, Французское государство
Дата рождения10.01.1944
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1944
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Хопко Томас Джон (Фома) Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тетфорд (Хопко) Ульяна Фоминична
Отец ребёнка: Хопко Томас Джон (Фома) Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Солак (Хопко) Мария Фоминична
Отец ребёнка: Хопко Томас Джон (Фома) Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Манделл (Хопко) Екатерина Фоминична
Отец ребёнка: Хопко Томас Джон (Фома) Иванович
Бракосочетание
09.06.1963
Рождение ребёнка
1974
Дочь: Седор (Хопко) Александра Фоминична
Отец ребёнка: Хопко Томас Джон (Фома) Иванович