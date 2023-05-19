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Тетфорд (Хопко) Ульяна Фоминична
Тетфорд (Хопко) Ульяна Фоминична
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Хопко Томас Джон (Фома) Иванович
1939 г.р.
Мать
Хопко (Шмеман) Анна Александровна
1944 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Хопко Томас Джон Иванович
Мать:
Хопко Анна Александровна
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