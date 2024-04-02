Ульяна Сергеева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: Второй Муж Сергей Иванов
Мать: не указана
ИВ-1852 такой ведомости нет ⛔ Восприемница!!! МК-1852 Елена 04/05.07.1850 Казенного ведомства деревни Лукина крестьянин Евдоким Иванов и законная его жена Екатерина Иванова, оба православного исповеда... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно