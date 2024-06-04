Плохотников Герасим Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плохотников Герасим Васильев

Место рождения

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

После 1836

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: Плохотников Василий Михайлов

Мать: Плохотникова Марфа

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плохотникова Екатерина

Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Плохотникова) Степанида Герасимова

Мать ребёнка: Плохотникова Екатерина

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Смерть
После 1836

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