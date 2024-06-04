Плохотников Герасим Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1814
Дата смертиПосле 1836
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец: Плохотников Василий Михайлов
Мать: Плохотникова Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Плохотникова Екатерина
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Плохотникова) Степанида Герасимова
Мать ребёнка: Плохотникова Екатерина
Смерть
После 1836