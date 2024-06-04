Плохотникова Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плохотникова Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1814 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плохотников Герасим Васильев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Плохотникова) Степанида Герасимова

Отец ребёнка: Плохотников Герасим Васильев

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Смерть
После 1834

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