Плохотникова Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плохотникова Марфа

Место рождения

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плохотников Василий Михайлов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: (Плохотникова) Прасковья Васильева

Отец ребёнка: Плохотников Василий Михайлов

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: (Плохотникова) Елена Васильева

Отец ребёнка: Плохотников Василий Михайлов

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: (Плохотникова) Авдотья Васильева

Отец ребёнка: Плохотников Василий Михайлов

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Плохотников Герасим Васильев

Отец ребёнка: Плохотников Василий Михайлов

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Плохотников Василий Васильев

Отец ребёнка: Плохотников Василий Михайлов

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: (Плохотникова) Наталья Васильева

Отец ребёнка: Плохотников Василий Михайлов

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Плохотников Дмитрий Васильев

Отец ребёнка: Плохотников Василий Михайлов

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Плохотников Владимир Васильев

Отец ребёнка: Плохотников Василий Михайлов

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: (Плохотникова) Федосья Васильева

Отец ребёнка: Плохотников Василий Михайлов

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Смерть
После 1834

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