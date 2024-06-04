Плохотникова Марфа
Место рождения
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: (Плохотникова) Прасковья Васильева
Отец ребёнка: Плохотников Василий Михайлов
Дочь: (Плохотникова) Елена Васильева
Отец ребёнка: Плохотников Василий Михайлов
Дочь: (Плохотникова) Авдотья Васильева
Отец ребёнка: Плохотников Василий Михайлов
Сын: Плохотников Герасим Васильев
Отец ребёнка: Плохотников Василий Михайлов
Сын: Плохотников Василий Васильев
Отец ребёнка: Плохотников Василий Михайлов
Дочь: (Плохотникова) Наталья Васильева
Отец ребёнка: Плохотников Василий Михайлов
Сын: Плохотников Дмитрий Васильев
Отец ребёнка: Плохотников Василий Михайлов
Сын: Плохотников Владимир Васильев
Отец ребёнка: Плохотников Василий Михайлов
Дочь: (Плохотникова) Федосья Васильева
Отец ребёнка: Плохотников Василий Михайлов