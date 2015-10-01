Поваляева (Архипова) Валентина Феоктистовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1937
Дата смерти01.10.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.05.1959
Дочь: Зимина Елена Анатольевна
Отец ребёнка: Поваляев Анатолий Андреевич
Рождение ребёнка
16.06.1962
Дочь: Голденок Татьяна Анатольевна
Отец ребёнка: Поваляев Анатолий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.10.2015