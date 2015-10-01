Поваляева (Архипова) Валентина Феоктистовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поваляева (Архипова) Валентина Феоктистовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1937

Дата смерти

01.10.2015

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.05.1959

Дочь: Зимина Елена Анатольевна

Отец ребёнка: Поваляев Анатолий Андреевич

Рождение ребёнка
16.06.1962

Дочь: Голденок Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: Поваляев Анатолий Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поваляев Анатолий Андреевич

Смерть
01.10.2015
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