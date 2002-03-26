Поваляев Анатолий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1934
Дата смерти26.03.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1934
Рождение ребёнка
07.05.1959
Дочь: Зимина Елена Анатольевна
Мать ребёнка: Поваляева Валентина Феоктистовна
Рождение ребёнка
16.06.1962
Дочь: Голденок Татьяна Анатольевна
Мать ребёнка: Поваляева Валентина Феоктистовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.03.2002