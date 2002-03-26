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Поваляев Анатолий Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1934

Дата смерти

26.03.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1934

Отец: Поваляев Андрей Иванович

Мать: Поваляева Лукерья Игнатьевна

Рождение ребёнка
07.05.1959

Дочь: Зимина Елена Анатольевна

Мать ребёнка: Поваляева Валентина Феоктистовна

Рождение ребёнка
16.06.1962

Дочь: Голденок Татьяна Анатольевна

Мать ребёнка: Поваляева Валентина Феоктистовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поваляева Валентина Феоктистовна

Смерть
26.03.2002
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