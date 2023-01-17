Бочкарёва Олимпиада Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Бракосочетание
06.07.1911
Рождение ребёнка
13.08.1912
Дочь: Нина Евгеньевна
Отец ребёнка: Бочкарёв Евгений Фёдорович
Рождение ребёнка
16.01.1914
Сын: Бочкарёв Афанасий Фёдорович
Отец ребёнка: Бочкарёв Евгений Фёдорович
Рождение ребёнка
11.06.1919
Дочь: Павлина Евгеньевна
Отец ребёнка: Бочкарёв Евгений Фёдорович
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бочкарёв Евгений Фёдорович
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бочкарёв Евгений Фёдорович
Смерть
Неизвестно