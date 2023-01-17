Бочкарёва Олимпиада Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочкарёва Олимпиада Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1856 г.р.

Мать

1854 г.р.

Муж

1882 г.р.

Дети

1912 г.р.
1914 г.р.
1919 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Суханов Григорий Иванович

Мать: Суханова Евгения Даниловна

Бракосочетание
06.07.1911

Муж: Бочкарёв Евгений Фёдорович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.08.1912

Дочь: Нина Евгеньевна

Отец ребёнка: Бочкарёв Евгений Фёдорович

Рождение ребёнка
16.01.1914

Сын: Бочкарёв Афанасий Фёдорович

Отец ребёнка: Бочкарёв Евгений Фёдорович

Рождение ребёнка
11.06.1919

Дочь: Павлина Евгеньевна

Отец ребёнка: Бочкарёв Евгений Фёдорович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бочкарёв Евгений Фёдорович

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бочкарёв Евгений Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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