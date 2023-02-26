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Ирина Васильева

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Место рождения

д.Осиновицы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Осиновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.01.1852

Муж: Афанасий Авраамов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.10.1852

Сын: Фёдор Афанасиев

Отец ребёнка: Афанасий Авраамов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.05.1854

Сын: Иоанн Афанасиев

Отец ребёнка: Афанасий Авраамов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.05.1854

Дочь: Феодосия Афанасиева

Отец ребёнка: Афанасий Авраамов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.11.1855

Сын: Яков Афанасиев

Отец ребёнка: Афанасий Авраамов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.07.1857

Сын: Антоний Афанасиев

Отец ребёнка: Афанасий Авраамов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.07.1859

Сын: Матвей Афанасиев

Отец ребёнка: Афанасий Авраамов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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