Ирина Васильева
Место рожденияд.Осиновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Осиновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.01.1852
Муж: Афанасий Авраамов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.10.1852
Сын: Фёдор Афанасиев
Отец ребёнка: Афанасий Авраамов
Рождение ребёнка
23.05.1854
Сын: Иоанн Афанасиев
Отец ребёнка: Афанасий Авраамов
Рождение ребёнка
23.05.1854
Дочь: Феодосия Афанасиева
Отец ребёнка: Афанасий Авраамов
Рождение ребёнка
19.11.1855
Сын: Яков Афанасиев
Отец ребёнка: Афанасий Авраамов
Рождение ребёнка
30.07.1857
Сын: Антоний Афанасиев
Отец ребёнка: Афанасий Авраамов
Рождение ребёнка
27.07.1859
Сын: Матвей Афанасиев
Отец ребёнка: Афанасий Авраамов
Смерть
Неизвестно