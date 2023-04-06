Шерстневъ Карнавинъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смерти01.11.1840
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Шерстневъ Григорий
Мать: Шерстнева Агафья
Бракосочетание
06.02.1810
Жена: Шерснева Варвара
Рождение ребёнка
1810
Сын: Шерстневъ (карнавинъ) Федоръ
Мать ребёнка: Шерснева Варвара
Рождение ребёнка
27.02.1811
Дочь: Шерстнева Авдотья
Мать ребёнка: Шерснева Варвара
Смерть
01.11.1840