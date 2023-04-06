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Шерстневъ Карнавинъ Иванъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1791

Дата смерти

01.11.1840

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Шерстневъ Григорий

Мать: Шерстнева Агафья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
06.02.1810

Жена: Шерснева Варвара

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1810

Сын: Шерстневъ (карнавинъ) Федоръ

Мать ребёнка: Шерснева Варвара

Рождение ребёнка
27.02.1811

Дочь: Шерстнева Авдотья

Мать ребёнка: Шерснева Варвара

Смерть
01.11.1840
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