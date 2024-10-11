(Плесовских) Парасковья Трифоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774
Место жительства
Неизвестно
Упоминание
1782
Ревизские сказки Ф. И154, Оп.8, Д.31 Павел Перфильев Плесовских вдов 80 у него дети написанные в последнюю пред сим ревизию Обросим 40 Трофим 38 Иван 23 у Обросима жена Авдотья Иванова 43 взята Тоболь... Показать все
Упоминание
1795
Ревизские сказки Тарского уезда ГАТ Ф. И154, Оп.8, Д.133 Деревни Тюлюганской она ж Бурень Павел Перфильев сын Плесовских 80 умре в 787 году у него дети написанные в последнюю пред сим ревизию Обросим ... Показать все
Смерть
Неизвестно