(Плесовских) Парасковья Трифоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Плесовских) Парасковья Трифоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1744 г.р.

Мать

Около 1746 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: Плесовских Трифон Павлович

Мать: Плесовских Матрёна Петровна

Место жительства
Неизвестно
Бакшеево, Усть-Ишимский муниципальный район, Омская область
Упоминание
1782
Бакшеево, Усть-Ишимский муниципальный район, Омская область
Ревизские сказки Ф. И154, Оп.8, Д.31 Павел Перфильев Плесовских вдов 80 у него дети написанные в последнюю пред сим ревизию Обросим 40 Трофим 38 Иван 23 у Обросима жена Авдотья Иванова 43 взята Тоболь... Показать все
Упоминание
1795
Бакшеево, Усть-Ишимский муниципальный район, Омская область
Ревизские сказки Тарского уезда ГАТ Ф. И154, Оп.8, Д.133 Деревни Тюлюганской она ж Бурень Павел Перфильев сын Плесовских 80 умре в 787 году у него дети написанные в последнюю пред сим ревизию Обросим ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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