Клейменова (Васильева) Акилина Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.02.1901
Дочь: Клейменова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Клейменов Алексей Федоров
Рождение ребёнка
01.08.1904
Дочь: Клейменова Ксения Алексеевна
Отец ребёнка: Клейменов Алексей Федоров