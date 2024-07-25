Клейменова (Васильева) Акилина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клейменова (Васильева) Акилина Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клейменов Алексей Федоров

Рождение ребёнка
08.02.1901

Дочь: Клейменова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Клейменов Алексей Федоров

Рождение ребёнка
01.08.1904

Дочь: Клейменова Ксения Алексеевна

Отец ребёнка: Клейменов Алексей Федоров

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