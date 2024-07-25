Клейменов Алексей Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Клейменов Федор Игнатьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.02.1901
Дочь: Клейменова Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Клейменова Акилина Егоровна
Рождение ребёнка
01.08.1904
Дочь: Клейменова Ксения Алексеевна
Мать ребёнка: Клейменова Акилина Егоровна