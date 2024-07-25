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Клейменов Алексей Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Клейменов Федор Игнатьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клейменова Акилина Егоровна

Рождение ребёнка
08.02.1901

Дочь: Клейменова Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Клейменова Акилина Егоровна

Рождение ребёнка
01.08.1904

Дочь: Клейменова Ксения Алексеевна

Мать ребёнка: Клейменова Акилина Егоровна

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