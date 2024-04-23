Михаил Адрианович
Место рождения
Дата рождения04.09.1887
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1887
Отец: Адриан Ефимович
Мать: Агрипина Герасимовна
Место жительства
Неизвестно
Крещение
1887
Бракосочетание
26.01.1909
Жена: Анастасия Парфёновна
Рождение ребёнка
29.03.1910
Дочь: Матрёна Михайловна
Мать ребёнка: Анастасия Парфёновна
Рождение ребёнка
?.10.1911
Сын: Иван Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.04.1913
Сын: Василий Михайлович
Мать ребёнка: Анастасия Парфёновна
Рождение ребёнка
20.12.1914
Дочь: Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Анастасия Парфёновна
Рождение ребёнка
21.02.1916
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Анастасия Парфёновна