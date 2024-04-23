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Михаил Адрианович

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

04.09.1887

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1887

Отец: Адриан Ефимович

Мать: Агрипина Герасимовна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Крещение
1887
Бракосочетание
26.01.1909

Жена: Анастасия Парфёновна

Рождение ребёнка
29.03.1910

Дочь: Матрёна Михайловна

Мать ребёнка: Анастасия Парфёновна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
?.10.1911

Сын: Иван Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.04.1913

Сын: Василий Михайлович

Мать ребёнка: Анастасия Парфёновна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
20.12.1914

Дочь: Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Анастасия Парфёновна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
21.02.1916

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Анастасия Парфёновна

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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