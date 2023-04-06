Яковлева (Кувшинова) Прасковія
Место рождения
Дата рождения13.10.1868
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1868
Отец: Кувшиновъ Григорій
Мать: Кувшинова Ксенія
Бракосочетание
01.06.1884
Муж: Яковлевъ Степанъ
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Николаева Александра
Отец ребёнка: Яковлевъ Степанъ
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Малышева Елизавета
Отец ребёнка: Яковлевъ Степанъ
Рождение ребёнка
03.06.1891
Дочь: Нефедова Мария
Отец ребёнка: Яковлевъ Степанъ
Орск, город Орск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
09.09.1893
Сын: Яковлевъ Петръ
Отец ребёнка: Яковлевъ Степанъ
Рождение ребёнка
02.10.1895
Сын: Яковлевъ Константинъ
Отец ребёнка: Яковлевъ Степанъ
Рождение ребёнка
09.12.1902
Сын: Яковлевъ Александръ
Отец ребёнка: Яковлевъ Степанъ