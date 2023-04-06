Яковлева (Кувшинова) Прасковія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева (Кувшинова) Прасковія

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Место рождения

Новопетровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

13.10.1868

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1868

Отец: Кувшиновъ Григорій

Мать: Кувшинова Ксенія

Новопетровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
01.06.1884

Муж: Яковлевъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Николаева Александра

Отец ребёнка: Яковлевъ Степанъ

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Малышева Елизавета

Отец ребёнка: Яковлевъ Степанъ

Рождение ребёнка
03.06.1891

Дочь: Нефедова Мария

Отец ребёнка: Яковлевъ Степанъ

Орск, город Орск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
09.09.1893

Сын: Яковлевъ Петръ

Отец ребёнка: Яковлевъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.10.1895

Сын: Яковлевъ Константинъ

Отец ребёнка: Яковлевъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.12.1902

Сын: Яковлевъ Александръ

Отец ребёнка: Яковлевъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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