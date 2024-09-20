Иродионов-Стефанов-Яковлев-Аржанухин (Ефимов) Евфимий Сергеевич
Место рождения
Дата рождения12.10.1830 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1830 ст.
Бракосочетание
03.02.1857 ст.
Тюбяк-Черки, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.01.1860 ст.
Дочь: Ефимова-Иродионова-Стефанова-Яковлева (Сергеева) Ксения Евфимиевна
Мать ребёнка: Яковлева Васса Платоновна
Рождение ребёнка
24.07.1862 ст.
Сын: Ефимов-Иродионов-Стефанов-Яковлев (Сергеев) Макар Евфимиевич
Мать ребёнка: Яковлева Васса Платоновна
Рождение ребёнка
22.12.1863 ст.
Дочь: Ефимова-Иродионова-Стефанова-Яковлева (Сергеева) Анастасия Евфимиевна
Мать ребёнка: Яковлева Васса Платоновна
Смерть
Неизвестно