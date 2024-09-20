Иродионов-Стефанов-Яковлев-Аржанухин (Ефимов) Евфимий Сергеевич 12.10.1830 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Иродионов-Стефанов-Яковлев-Аржанухин (Ефимов) Евфимий Сергеевич

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

12.10.1830 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1830 ст.

Отец: Стефанов-Яковлев-Аржанухин (Иродионов) Сергей Ефимович

Мать: Яковлева Васса Игнатьевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
03.02.1857 ст.

Жена: Яковлева Васса Платоновна

Тюбяк-Черки, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.01.1860 ст.

Дочь: Ефимова-Иродионова-Стефанова-Яковлева (Сергеева) Ксения Евфимиевна

Мать ребёнка: Яковлева Васса Платоновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.07.1862 ст.

Сын: Ефимов-Иродионов-Стефанов-Яковлев (Сергеев) Макар Евфимиевич

Мать ребёнка: Яковлева Васса Платоновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.12.1863 ст.

Дочь: Ефимова-Иродионова-Стефанова-Яковлева (Сергеева) Анастасия Евфимиевна

Мать ребёнка: Яковлева Васса Платоновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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