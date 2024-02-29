Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неизвестно

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.12.1958

Дочь: Анакина Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Статейкин Иван Иванович

Рождение ребёнка
22.12.1963

Дочь: Квашнина Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Статейкин Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Статейкин Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Статейкин Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Статейкин Иван Иванович

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