Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.12.1958
Дочь: Анакина Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Статейкин Иван Иванович
Рождение ребёнка
22.12.1963
Дочь: Квашнина Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Статейкин Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Статейкин Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Статейкин Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно