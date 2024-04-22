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Ермилов Дмитрий Никитович

Место рождения

Екатериновка, Путятинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Екатериновка, Путятинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Ермилов Семен Димитриевич

Мать ребёнка: Ермилова Ксения Васильевна

Екатериновка, Путятинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Ермилов Федот Дмитриевич

Мать ребёнка: Ермилова Ксения Васильевна

Екатериновка, Путятинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Ермилов Димитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Ермилова Ксения Васильевна

Екатериновка, Путятинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Быкова Васса Дмитриевна

Мать ребёнка: Ермилова Ксения Васильевна

Екатериновка, Путятинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермилова Ксения Васильевна

Смерть
Неизвестно
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