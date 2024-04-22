Ермилов Дмитрий Никитович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1876
Сын: Ермилов Семен Димитриевич
Мать ребёнка: Ермилова Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1878
Мать ребёнка: Ермилова Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
1884
Сын: Ермилов Димитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: Ермилова Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Быкова Васса Дмитриевна
Мать ребёнка: Ермилова Ксения Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно