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Ермилов Димитрий Дмитриевич

Место рождения

Екатериновка, Путятинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Ермилов Дмитрий Никитович

Мать: Ермилова Ксения Васильевна

Екатериновка, Путятинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
28.01.1904

Жена: Ермилова Анастасия Михайловна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермилова Елена Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермилова -- Устинья Федоровна

Смерть
Неизвестно
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