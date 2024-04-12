Ермилов Димитрий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Бракосочетание
28.01.1904
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ермилова Елена Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно