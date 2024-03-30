Ермилов Федот Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878
Бракосочетание
19.01.1907
Жена: Ермилова Анна Федоровна
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Ермилова Агафия Федоровна
Мать ребёнка: Ермилова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Ермилов Алексей Федорович
Мать ребёнка: Ермилова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Ермилова Анна Федоровна
Смерть
Неизвестно