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Ермилов Федот Дмитриевич

Место рождения

Екатериновка, Путятинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: Ермилов Дмитрий Никитович

Мать: Ермилова Ксения Васильевна

Екатериновка, Путятинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
19.01.1907

Жена: Ермилова Анна Федоровна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Ермилова Агафия Федоровна

Мать ребёнка: Ермилова Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Ермилов Алексей Федорович

Мать ребёнка: Ермилова Анна Федоровна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Ермилов Илья Федорович

Мать ребёнка: Ермилова Анна Федоровна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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