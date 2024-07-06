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Малков Иван Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Малков Андрей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малкова Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малков Константин Иванович

Мать ребёнка: Малкова Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малков Вячеслав Иванович

Мать ребёнка: Малкова Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малков Владимир Иванович

Мать ребёнка: Малкова Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малков Михаил Иванович

Мать ребёнка: Малкова Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
09.03.1929

Сын: Малков Валентин Иванович

Мать ребёнка: Малкова Елизавета Ивановна

Новое, Первомайский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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