Малков Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Малков Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малков Константин Иванович
Мать ребёнка: Малкова Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Малкова Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Малкова Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Малкова Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
09.03.1929
Мать ребёнка: Малкова Елизавета Ивановна
Новое, Первомайский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно