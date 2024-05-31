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Курилов Петр Григорьевич

Место рождения

Исаково, Нерехтский уезд, Костромская область

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

02.10.1909 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: Курилов Григорий Иванович

Мать: не указана

Исаково, Нерехтский уезд, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Курилов Сергей Петрович

Мать ребёнка: не указана

Уварово, Нерехтский уезд, Костромская область
по ИВ 1914
Рождение ребёнка
1878

Сын: Курилов Константин Петрович

Мать ребёнка: не указана

Уварово, Нерехтский уезд, Костромская область
Смерть
02.10.1909 ст.
Уварово, Нерехтский уезд, Костромская область

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