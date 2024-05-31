Курилов Петр Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1838
Дата смерти02.10.1909 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838
Отец: Курилов Григорий Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1866
Мать ребёнка: не указана
по ИВ 1914
Рождение ребёнка
1878
Сын: Курилов Константин Петрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
02.10.1909 ст.