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Вилкова Марфа Михайлова

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

26.03.1909

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Михайлов Василий Михайлович

Мать: Михайлова Дарья Семеновна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
28.?.1887

Муж: Вилков Симон (Семен) Васильевич

Рождение ребёнка
13.05.1888

Дочь: Гликерия Семеновна

Отец ребёнка: Вилков Симон (Семен) Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.07.1889

Сын: Вилков Борис (Семёнович)

Отец ребёнка: Вилков Симон (Семен) Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.09.1893

Сын: Вилков Моисей (Семенович)

Отец ребёнка: Вилков Симон (Семен) Васильевич

Рождение ребёнка
05.04.1896

Дочь: Мария Вилкова

Отец ребёнка: Вилков Симон (Семен) Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.06.1899

Сын: Вилков Елисей (Семенович)

Отец ребёнка: Вилков Симон (Семен) Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.08.1901

Сын: Вилков Андрей Симонович

Отец ребёнка: Вилков Симон (Семен) Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.07.1903

Сын: Вилков Павел Симонович

Отец ребёнка: Вилков Симон (Семен) Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.01.1906

Сын: Вилков Григорий (Семенович)

Отец ребёнка: Вилков Симон (Семен) Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.08.1908

Дочь: Наталья Симоновна

Отец ребёнка: Вилков Симон (Семен) Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
26.03.1909
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
от горячки
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