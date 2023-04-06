Вилкова Марфа Михайлова
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смерти26.03.1909
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Бракосочетание
28.?.1887
Рождение ребёнка
13.05.1888
Дочь: Гликерия Семеновна
Отец ребёнка: Вилков Симон (Семен) Васильевич
Рождение ребёнка
19.07.1889
Отец ребёнка: Вилков Симон (Семен) Васильевич
Рождение ребёнка
01.09.1893
Сын: Вилков Моисей (Семенович)
Отец ребёнка: Вилков Симон (Семен) Васильевич
Рождение ребёнка
05.04.1896
Дочь: Мария Вилкова
Отец ребёнка: Вилков Симон (Семен) Васильевич
Рождение ребёнка
06.06.1899
Сын: Вилков Елисей (Семенович)
Отец ребёнка: Вилков Симон (Семен) Васильевич
Рождение ребёнка
18.08.1901
Отец ребёнка: Вилков Симон (Семен) Васильевич
Рождение ребёнка
01.07.1903
Отец ребёнка: Вилков Симон (Семен) Васильевич
Рождение ребёнка
17.01.1906
Сын: Вилков Григорий (Семенович)
Отец ребёнка: Вилков Симон (Семен) Васильевич
Рождение ребёнка
08.08.1908
Дочь: Наталья Симоновна
Отец ребёнка: Вилков Симон (Семен) Васильевич
Смерть
26.03.1909
от горячки