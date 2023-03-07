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Вилков Елисей (Семенович)

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

06.06.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1899

Отец: Вилков Симон (Семен) Васильевич

Мать: Вилкова Марфа Михайлова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
23.?.1918

Жена: Вилкова Ольга Симонова

Рождение ребёнка
09.03.1919

Сын: Вилков Вов Виктор Елисеевич

Мать ребёнка: Вилкова Ольга Симонова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Вилков Вов Иван Елисеевич

Мать ребёнка: Вилкова Ольга Симонова

Смерть
Неизвестно
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