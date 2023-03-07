Вилков Елисей (Семенович)
Место рождения
Дата рождения06.06.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1899
Бракосочетание
23.?.1918
Жена: Вилкова Ольга Симонова
Рождение ребёнка
09.03.1919
Сын: Вилков Вов Виктор Елисеевич
Мать ребёнка: Вилкова Ольга Симонова
Рождение ребёнка
1924
Сын: Вилков Вов Иван Елисеевич
Мать ребёнка: Вилкова Ольга Симонова
Смерть
Неизвестно