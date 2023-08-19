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Михайлова Дарья Семеновна

Место рождения

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1841

Дата смерти

11.07.1894

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
27.05.1859

Муж: Михайлов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Вилкова Марфа Михайлова

Отец ребёнка: Михайлов Василий Михайлович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Михайлов Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Михайлов Василий Михайлович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.03.1873

Дочь: Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Михайлов Василий Михайлович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
11.07.1894
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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