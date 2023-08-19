Михайлова Дарья Семеновна
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смерти11.07.1894
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.05.1859
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Вилкова Марфа Михайлова
Отец ребёнка: Михайлов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1870
Сын: Михайлов Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Михайлов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
07.03.1873
Дочь: Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Михайлов Василий Михайлович
Смерть
11.07.1894