Глазков Гаврила (Гавриил) Андреевич ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821 ст.
Отец: Глазков Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глазков Михаил Гаврилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1840 и 1850
Сын: Глазков Сергей Гаврилович
Мать ребёнка: Глазкова Екатерина Тимофеевна
Блиновка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
17.?.1843 ст.
Рождение ребёнка
18.?.1843 ст.
Дочь: Глазкова Праскева Гавриловна
Мать ребёнка: Глазкова Екатерина Тимофеевна
Смерть
Неизвестно