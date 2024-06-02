Глазков Гаврила (Гавриил) Андреевич ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глазков Гаврила (Гавриил) Андреевич ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821 ст.

Отец: Глазков Андрей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глазкова Екатерина Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глазков Михаил Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 1840 и 1850

Сын: Глазков Сергей Гаврилович

Мать ребёнка: Глазкова Екатерина Тимофеевна

Блиновка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
17.?.1843 ст.

Жена: Глазкова Екатерина Тимофеевна

Рождение ребёнка
18.?.1843 ст.

Дочь: Глазкова Праскева Гавриловна

Мать ребёнка: Глазкова Екатерина Тимофеевна

Смерть
Неизвестно

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