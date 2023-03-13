Антипинъ Герасимъ
Место рожденияНестерова, Арзамасский уездъ
Дата рождения1741
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Антипинъ Яковъ
Нестерова, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1765
Сын: Антипинъ Спиридонъ
Мать ребёнка: Антипина Домна Никитина
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Баженова Василиса
Мать ребёнка: Антипина Домна Никитина
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Сулимова Матрена
Мать ребёнка: Антипина Домна Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Антипина Домна Никитина