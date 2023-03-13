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Антипинъ Герасимъ

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Место рождения

Нестерова, Арзамасский уездъ

Дата рождения

1741

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Антипинъ Яковъ

Мать: Антипина Татьяна Григорьева

Нестерова, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1765

Сын: Антипинъ Спиридонъ

Мать ребёнка: Антипина Домна Никитина

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Баженова Василиса

Мать ребёнка: Антипина Домна Никитина

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Сулимова Матрена

Мать ребёнка: Антипина Домна Никитина

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антипина Домна Никитина

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