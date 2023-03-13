Антипинъ Яковъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтипинъ Яковъ

Антипинъ Яковъ

Место рождения

Нестерова, Арзамасский уездъ

Дата рождения

1713

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: Антипинъ Михаила Алексеевъ

Мать: не указана

Нестерова, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1741

Сын: Антипинъ Герасимъ

Мать ребёнка: Антипина Татьяна Григорьева

Нестерова, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1745

Сын: Антипинъ Игнатий

Мать ребёнка: Антипина Татьяна Григорьева

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Степанида

Мать ребёнка: Антипина Татьяна Григорьева

Нестерова, Арзамасский уездъ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антипина Татьяна Григорьева

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close