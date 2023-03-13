Антипинъ Яковъ
Место рожденияНестерова, Арзамасский уездъ
Дата рождения1713
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: Антипинъ Михаила Алексеевъ
Мать: не указана
Нестерова, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1741
Сын: Антипинъ Герасимъ
Мать ребёнка: Антипина Татьяна Григорьева
Нестерова, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1745
Сын: Антипинъ Игнатий
Мать ребёнка: Антипина Татьяна Григорьева
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Степанида
Мать ребёнка: Антипина Татьяна Григорьева
Нестерова, Арзамасский уездъ
Бракосочетание
Неизвестно