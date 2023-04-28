Антипинъ Спиридонъ
Место рождения
Дата рождения1765
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Антипинъ Герасимъ
Мать: Антипина Домна Никитина
Рождение ребёнка
1786
Сын: Антипинъ Ермолай
Мать ребёнка: Антипина Прасковья
Рождение ребёнка
11.03.1789
Дочь: Антипина Дарья
Мать ребёнка: Антипина Прасковья
Рождение ребёнка
02.01.1791
Сын: Антипинъ Иванъ
Мать ребёнка: Антипина Прасковья
Рождение ребёнка
06.03.1793
Сын: Антипинъ Алексей
Мать ребёнка: Антипина Прасковья
Рождение ребёнка
28.04.1795
Сын: Антипинъ Василий
Мать ребёнка: Антипина Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Антипина Прасковья