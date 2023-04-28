Антипинъ Спиридонъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтипинъ Спиридонъ

Антипинъ Спиридонъ

Место рождения

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1765

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Антипинъ Герасимъ

Мать: Антипина Домна Никитина

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Сын: Антипинъ Ермолай

Мать ребёнка: Антипина Прасковья

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.03.1789

Дочь: Антипина Дарья

Мать ребёнка: Антипина Прасковья

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.01.1791

Сын: Антипинъ Иванъ

Мать ребёнка: Антипина Прасковья

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.03.1793

Сын: Антипинъ Алексей

Мать ребёнка: Антипина Прасковья

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.04.1795

Сын: Антипинъ Василий

Мать ребёнка: Антипина Прасковья

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антипина Прасковья

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close