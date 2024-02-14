Камильянова (Хайсарова) Диля Фаязовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камильянова (Хайсарова) Диля Фаязовна

Место рождения

д.Адав-Тулумбаево Буинского р-на ТАССР

Дата рождения

19.04.195

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1933 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.195

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Равия Шакирзяновна

д.Адав-Тулумбаево Буинского р-на ТАССР
Рождение ребёнка
22.07.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Камильянов Айдар Вилсорович

г. Казань
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