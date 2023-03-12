(Глазенап) Софья Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Бенуа Николай Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Бенуа Николай Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бенуа Николай Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Бенуа Николай Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно