(Глазенап) Софья Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Глазенап) Софья Евгеньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Сын: Бенуа Николай Николаевич

Отец ребёнка: Бенуа Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Бенуа Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бенуа Аркадий Николаевич

Отец ребёнка: Бенуа Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Бенуа Николай Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бенуа Николай Михайлович

Смерть
Неизвестно
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