Бенуа Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бенуа Николай Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1837 г.р.

Мать

Около 1848 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Бенуа Николай Михайлович

Мать: Софья Евгеньевна

Военная служба
1911
Житомир, Житомирська область
16-я Конно-артиллерийская батарея штабс-капитан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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