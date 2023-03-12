Бенуа Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Бенуа Николай Михайлович
Мать: Софья Евгеньевна
Военная служба
1911
Житомир, Житомирська область
16-я Конно-артиллерийская батарея штабс-капитан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно